Víctimas de estafa y Defensoría presionan a bancos por proyecto de indemnización

El movimiento de personas estafadas que originó el proyecto de ley que obligaría a las entidades financieras a indeminizar a sus clientes repudió la negativa de los bancos a la iniciativa, dispuesta para votarse en segundo debate este miércoles.

Estas personas, que tienen más de tres años de impulsar la reforma, lamentaron que los bancos públicos y la Asociación Bancaria Costarricense rechazaran la propuesta.

“Se les consultó, pero no creían que el proyecto iba a avanzar, y ahora que ya vieron que sí avanzó y se aprobó en primer debate, ahora sí se asustaron”, criticó Carlos Alberto Monge, uno de los impulsores de la reforma.

La Defensoría de los Habitantes también se pronunció sobre la iniciativa y pidió a los diputados aprobarla en segundo debate para que cumpla con el objetivo de ayudar a las víctimas de estafas bancarias.

“Este proyecto viene a equilibrar un poco la cancha. Hay una asimetría de poder, donde las personas estafadas tienen que acudir a las entidades bancarias a hacer el reclamo y lo más sencillo para los bancos es pedirle a los usuarios que demuestren que no fueron ellos quienes hicieron uso de los recursos.

“Con la nueva normativa, la responsabilidad objetiva del hecho delictivo va a caer en manos de los bancos, que deben tener un sistema que garantice condiciones mínimas para que estos hechos disminuyan y tienen un tiempo perentorio para responder”, explicó Geovanny Barboza, vocero de la Defensoría.

Según defendieron los legisladores, solo durante el 2025 se registraron cerca de 13 mil casos de estafa, alrededor de 38 personas por día.

