"Una estrategia de captura del Poder Judicial", dice PLN sobre no elección de magistrados

La fracción del Partido Liberación Nacional (PLN) denunció este jueves que la negativa del oficialista Pueblo Soberano de elegir a magistrados suplentes de la Sala Constitucional es parte de una “estrategia de captura del Poder Judicial”.

En conferencia de prensa, la bancada reiteró las críticas por ese bloqueo e insistió en los peligros de un “cierre técnico” que sufre el Tribunal Constitucional ante la falta de magistrados para sesionar.

“Ayer lo que vimos fue un paso más en una estrategia de captura del Poder Judicial. Eso ha sido anunciado abiertamente por el hoy ministro de la Presidencia (Rodrigo Chaves) y ese es el objetivo que el oficialismo tiene.

“Esto no es una lucha por una justicia independiente, es por una justicia obediente”, insistió el jefe de fracción verdiblanco, Álvaro Ramírez.

La bancada insistió en que la negativa del oficialismo, que ayer aprobó una moción para devolver la nómina de 18 candidatos a la Corte Suprema, amenaza con paralizar la atención de recursos de amparo y acciones de constitucionalidad a toda la ciudadanía, especialmente a la más vulnerable.

“Ahora lo que vamos es a pasar un año poniendo en riesgo la salud y los derechos de los costarricenses, porque vamos a tener a una Sala en una condición donde es difícil que sesione”, añadió Ramírez.

Eso también amenaza con afectar las consultas de constitucionalidad que la Sala debe resolver para los diputados sobre los proyectos de ley que envíen.

Pueblo Soberano, por su parte, negó que ese riesgo de parálisis exista y en su lugar defendió que la negativa de nombrar a estos candidatos es para asegurarse de que las personas idóneas ocupen esos cargos.





Liberación Nacional dijo que valora “los mecanismos legales” para apelar esa decisión del oficialismo de devolver la lista de postulantes.