¿Un “rascacielos carcelario”? Esto proponen los candidatos para combatir el hacinamiento

El candidato de Liberación Nacional, Álvaro Ramos, aseguró este martes que en un eventual gobierno suyo construiría un “rascacielos carcelario” para combatir el hacinamiento entre los privados de libertad. ​

Su propuesta fue una de cinco que ofrecieron los aspirantes a la Presidencia que se dieron cita hoy en el segundo debate organizado por la Universidad Nacional (UNA).



“Tenemos planteado un rascacielos carcelario, un edificio multipisos que nos permitiría tener suficientes unidades adicionales para cerrar la brecha y eso de alguna manera tutelaría los derechos de quienes están prisioneros; pero, más que enfocarnos en los derechos de los prisioneros, enfoquémonos en los derechos de las víctimas”, dijo Ramos.



Tanto a él como al resto de los candidatos y candidatas se les consultó cuáles serían sus medidas para consolidar la humanización de la pena, reducir el uso desmedido de la prisión preventiva y fortalecer los programas de rehabilitación integral de los privados de libertad.



Ana Virginia Calzada, de Centro Democrático y Social, aseguró que antes de más cárceles, su propuesta pasa por la prevención.

“El problema del hacinamiento carcelario puede ser resuelto si invertimos más en lo social, en educación, si damos más oportunidades de trabajo para los jóvenes en lugar de tener que buscar el crimen organizado.

“Cuando hay hacinamiento carcelario, las personas viven en una condición inhumana y eso no se puede permitir; sin embargo, no estoy totalmente de acuerdo en la construcción de cárceles y megacárceles para que las personas sigan incurriendo en la delincuencia y el crimen organizado”, dijo.

Marcos Rodríguez, de Esperanza y Libertad, aseguró que su apuesta también pasará por la educación y la empleabilidad.

“Yo creo firmemente que si le damos una educación sana a nuestros niños y jóvenes, de tecnificación de altísima calidad, esos jóvenes van a estar motivados a generar producción.

“El fortalecimiento del INA es importante para esta Costa Rica, fortalecer a Procomer en encadenamiento y potenciar la inversión extranjera directa”, aseveró.

Luz Mary Alpízar, de Progreso Social Democrático, insistió en que la prevención y el apoyo social son claves para combatir la inseguridad de cualquier país.

“Es cierto que no quisiéramos el asistencialismo, pero hay una parte de la población que ocupa apoyo y lo que deberíamos hacer es ayudar pero esperar resultados, darles seguimientos.

“El trabajo dignifica y es necesario que los privados de libertad se sientan útiles ante la sociedad, que se formen y trabajen”, dijo.

Finalmente, Claudio Alpízar, de Esperanza Nacional, reconoció que para combatir el hacinamiento hay que construir más cárceles, pero que esa no puede ser la solución a largo plazo.

“El hacinamiento es una realidad en el país, en la mayoría en cárceles de hombres, y vamos a tener que construir más cárceles. La pregunta es si seguiremos por este camino, si esa es la solución que esperan los costarricenses.

“¿Necesitaremos 100 mil privados de libertad para entender que la inseguridad se da en espacios en los que muchos de nosotros no vivimos?”, cuestionó.

Los cinco candidatos expusieron también sus soluciones para el problema en Crucitas o la sostenibilidad del sistema de pensiones.

Puede repasar el debate aquí:



