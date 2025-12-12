TSE lanza chat con IA para conocer propuestas de candidatos a la presidencia
La herramienta es gratuita y está disponible como parte del sitio Votante Informado del Tribunal.
El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) lanzó este viernes un chat con inteligencia artificial que se encargará de dar a conocer las propuestas de los 20 candidatos a la presidencia en 2026.
La herramienta es parte de las novedades del sitio Votante Informado, del TSE, que ya está disponible para toda la ciudadanía de manera gratuita.
“Este chat lo que hace es ir a consultar únicamente y exclusivamente los 20 planes de Gobierno que aportaron cada uno de los partidos políticos y lo que nos permite es hacer búsquedas.
“Esas búsquedas no hacen comparaciones, no dice cuál está mejor o peor, sencillamente le muestra a la ciudadanía qué está diciendo, desde propuestas, los partidos políticos. No hace un conteo de palabras, se va específicamente a buscar si hay propuestas de ese tema”, explicó Ana Mariela Castro, funcionaria del Instituto de Formación y Estudios en Democracia del TSE (IFED).
Junto al chat, el sitio incluirá además las fichas de las 1.219 candidaturas inscritas para el proceso electoral de febrero próximo, ordenadas por partido, provincia y tipo de elección (presidente o diputado), así como planes de gobierno, hojas de vida y fotografías de cada aspirante.
También, a partir del próximo 5 de enero, se publicará en las redes sociales del TSE una serie de pódcasts en los que cada candidato se presentará, explicará el país que quiere construir y responderá 10 preguntas puntuales sobre sus propuestas.
Puede visitar el sitio web Votante Informado haciendo clic aquí.