TSE fiscaliza donaciones en criptomonedas durante campaña electoral

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) implementó un equipo especial para fiscalizar donaciones en criptomonedas durante la campaña electoral.



Para esta elección presidencial, el TSE tiene un nuevo mecanismo con el que podrá monitorear de cerca el financiamiento electoral que provenga de criptoactivos.



De esta forma, el departamento de financiamiento de partidos políticos podrá confirmar que las donaciones o dinero que ingrese proveniente de este tipo de activos electrónicos sea lícito.



En setiembre del 2025, el TSE emitió una resolución que establece las reglas para el uso de dinero virtual en el financiamiento de los partidos políticos, abriendo la puerta a un nuevo escenario en la fiscalización de aportes.



Además, las agrupaciones que deseen recibir este tipo de contribuciones deberán registrar una billetera electrónica ante el tribunal, la cual funcionase de forma similar a una cuenta bancaria.



Si el tribunal detecta irregularidades, inmediatamente podrá ordenar el congelamiento de fondos virtuales mientras se investigan posibles delitos electorales.



El equipo especial del TSE ya se encuentra trabajando y busca velar por la transparencia del proceso electoral.





