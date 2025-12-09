Tras separar 45 asambleístas, PLN convoca asamblea en San Ramón para este sábado

El Partido Liberación Nacional (PLN) convocó para este sábado su postergada asamblea cantonal en San Ramón, el gran dolor de cabeza de la agrupación en esta campaña electoral.

Álvaro Ramos, candidato verdiblanco, confirmó que la nueva convocatoria llega en medio de la separación de 45 asambleístas que estaban “boicoteando” el proceso verdiblanco en ese cantón de Alajuela.

“Se removieron de su puesto a 45 asambleístas de San Ramón, entonces dependiendo de cuántos de los suplentes que subimos lleguen, más los 41 originales que estuvieron la última vez, en teoría cumpliríamos”, estimó Ramos.

En setiembre, la convocatoria logró reunir a 41 partidarios, la cifra más cercana que ha tenido el PLN de alcanzar los 55 que se requieren como mínimo para instaurar el cuórum.

El Tribunal Supremo de Elecciones avaló al partido de separar a aquellos asambleístas que se negaban a asistir, muchos de ellos, según la campaña de Ramos, por ser ahora cercanos a la tendencia de Laura Fernández.

El economista aseguró que de no poder realizar la asamblea, valorarán “más medidas”.