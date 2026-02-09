¿Teme Álvaro Ramos que el PLN no logre mantener a los 17 diputados de la futura Asamblea?

El excandidato presidencial del Partido Liberación Nacional (PLN), Álvaro Ramos, reconoció que el peligro de quedarse sin un diputado durante los próximos cuatro años existe para todas las bancadas, pero su apuesta es que será Pueblo Soberano el primero en perder una curul.

En entrevista en el programa Malas Compañías, de Teletica Radio, el economista aseguró que la cantidad de legisladores del bloque oficialista los expone a roces desde muy temprano en el venidero cuatrienio.

“Ese peligro (de perder diputados) existe en cualquier fracción; es más, si me pusiera a apostar creería que la fracción oficialista corre mucho más peligro de eso, porque recuerde cómo es este juego: donde ellos necesitan 29 votos, los últimos tres votos se vuelven carísimos; entonces apenas los diputados oficialistas se den cuenta que ser el voto 29 se puede vender como un ojo de la cara, lo van a hacer constantemente, y eso va a generar fricciones enormes a lo interno de ese partido”, dijo.

Junto a esto, según Ramos, Pueblo Soberano no tiene la cohesión ideológica que otros partidos con mayor bagaje, lo cual también los expone a esas fisuras.

El actual Congreso ya suma ocho diputados independientes, incluido uno del PLN: Gilberth Jiménez, quien recientemente dio su apoyo al movimiento que dirige la presidenta electa, Laura Fernández.



De hecho, de las seis bancadas presentes hoy en el Congreso, solo el Frente Amplio no ha perdido curules.