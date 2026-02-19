¿Teleférico hasta el cráter del Turrialba? Así avanza ambicioso plan del Gobierno y diputados

La diputada oficialista Pilar Cisneros anunció este miércoles, en la conferencia semanal del Gobierno, que avanza un proyecto turístico para transformar la visita al Volcán Turrialba, con un centro de visitantes y la posible instalación de un teleférico que lleve a los turistas hasta la cima del cráter.

La iniciativa es impulsada conjuntamente con los diputados Alejandro Pacheco (Unidad Social Cristiana) y Rosaura Méndez (Liberación Nacional), y busca dinamizar el turismo, mejorar la infraestructura del parque y consolidar la zona como un polo de desarrollo sostenible.



“Estamos en la primera etapa. Lo principal era la compra de la finca y asegurar que estuviera en una zona apta. Todo lo demás, como el pozo y la infraestructura, ya está avanzado”, explicó Reina Sánchez, del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE).

El proyecto se desarrolla con la coordinación de INDER, el ICE, el MINAE, el ﻿AYA y el ICT, y cuenta con una inversión total de ¢2.053 millones, que incluye ¢1.600 millones del INDER para la compra del terreno y ¢650 millones aportados por el MINAE.



¿Cómo será el ﻿proteyecto?

El centro de visitación contará con caseta de ingreso, estacionamiento para 145 vehículos y tres autobuses, así como cafetería y una tienda de naturaleza.



También se contemplan elementos como un centro de acopio, un centro de investigación, oficinas administrativas y vivienda para funcionarios, confirmó el encargado de prensa del diputado Pacheco.





Actualmente, el Parque Nacional Volcán Turrialba recibe alrededor de 1.700 visitantes al año, pero se proyecta que, con el nuevo centro, la afluencia supere los 40.000 turistas anuales.

¿Un teleférico hasta el cráter?

El elemento más llamativo del plan es un teleférico que permitiría a los visitantes llegar hasta el cráter del volcán.

Tanto desde el Legislativo como desde el Ejecutivo confirmaron a este medio que la iniciativa se encuentra actualmente en estudios de prefactibilidad, y que se busca financiamiento con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

La viabilidad técnica del teleférico fue evaluada por los ingenieros suizos Markus Lauber y Adrian Bühler, quienes confirmaron que es posible construirlo de manera segura en la región.

La línea tendría aproximadamente 2,5 kilómetros de extensión, garantizando a los visitantes una experiencia única sobre el volcán.

Se prevé que las obras del centro de visitación comiencen en el primer trimestre de 2027, y que esté listo para recibir visitantes en 2028.



