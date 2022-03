Suspenden por ocho días a alcalde de Liberia: "No soy culpable y mi frente está en alto"

Luis Gerardo Castañeda, alcalde de Liberia, Guanacaste, fue suspendido de sus funciones por ocho días tras ser encontrado responsable de faltar a las normas de control y fiscalización de la Hacienda Pública.



La Contraloría General de la República informó que la sanción es, además, sin goce de salario, por lo que ordenó al departamento de Recursos Humanos del municipio aplicar dicha medida.

“Este órgano contralor, entre otros, declaró al señor Luis Gerardo Castañeda Díaz responsable administrativamente por faltas contra las normas de control y fiscalización de la Hacienda Pública y, en tal carácter, le impuso una sanción de suspensión sin goce de salario por ocho días naturales”, señala la Contraloría.

Castañeda conversó con Teletica.com y afirmó que esta suspensión se da porque en la administración 2007-2011, cuando él no era el alcalde de Liberia, se hizo un cambio en el pago de salarios, pasando de quincenal a semanal, lo que provocó números rojos en el ayuntamiento.

“Cuando yo entro a la administración, en febrero de 2011, encuentro pagos en rojo. La denuncia llega a la Contraloría, que me pide información como alcalde, por lo que de inmediato pido la información a Recursos Humanos sobre lo que pasó. No soy culpable y mi frente está en alto porque heredé un problema del gobierno local pasado”, dijo Castañeda.

Durante la suspensión, la alcaldía interina será asumida por la primera vicealcaldesa, Arianna Badilla Vargas.

“En 2014 contratamos un abogado para apelar porque no era problema mío y ahora que vuelvo de nuevo a ser alcalde me notifican sobre la suspensión por ocho días. No he cometido ningún dolo y aquí en la alcaldía he encontrado cosas que voy a llevar a la Fiscalía y que, en su momento, las haré públicas”, concluyó Castañeda.

Lea también Política Ivonne Acuña renuncia a beneficios y dietas, pero deja en el aire futuro de su curul La presidenta del Congreso, Silvia Hernández, le solicitó a la diputada aclarar si está renunciando o no a su diputación.