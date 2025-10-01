Sofía Guillén se acoge a licencia de maternidad: ¿qué pasa con su curul?

La diputada del Frente Amplio, Sofía Guillén, anunció este miércoles que el próximo viernes se acogerá a su licencia de maternidad.



Eso significa que, desde ese día, su curul quedará vacía hasta que ese permiso se acabe en febrero próximo.



“¿Por qué lo hago? Evidentemente, porque no es solo un derecho de la madre poder dar a luz y superar un postparto en las mejores condiciones posibles, sino porque es también un derecho del hijo que va a nacer el poder ser recibido como una prioridad para garantizar su sobrevivencia durante estos primeros meses de vida que son críticos para cualquier neonato”, dijo hoy al resto del Plenario.



¿Qué pasará con su curul y su trabajo y votos en comisiones?



La legisladora, cuyo mandato acaba en abril próximo junto al resto del actual Congreso, aseguró que coordinará con su fracción para votaciones importantes y que su despacho continuará con el trabajo normal durante su ausencia.



“Mis asesorías continuarán laborando, dándole seguimiento a proyectos de ley, denuncias e investigaciones, y desde luego recuerden que de seis diputados del Frente Amplio quedan aquí cinco compañeros y compañeras que continúan haciendo su labor sin ningún descanso, y que además, en los casos de votaciones críticas en las comisiones donde yo estoy, coordinarán la sustitución respectiva para poder garantizar el voto del Frente Amplio.



“Es decir, el trabajo no será descuidado y continuará cumpliéndose con el deber. En todo caso, no se vayan a acostumbrar de mi ausencia porque regreso en febrero del otro año, me voy solo unos meses a cumplir mi deber como madre, pero regresaré el otro año a cumplir con mi deber como diputada de la República y la Patria de este país hasta terminar el mandato constitucional en abril del otro año”, finalizó.