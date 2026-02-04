Sindicato responde a Laura Fernández por nueva propuesta para vender BCR

El sindicato del Banco de Costa Rica, Unebanco, reaccionó este martes a la nueva propuesta por vender la institución, esta vez de la mano de la presidenta electa, Laura Fernández.

La agrupación sindical cuestionó no solo esa intención, sino también las justificaciones que la futura mandataria ofreció.

“En ocasiones anteriores, el Gobierno ha pretendido justificar la venta del BCR para pagar la deuda pública; ahora, la presidenta electa pretende justificarla con otro argumento falso: capitalizar el fondo de pensiones del IVM de CCSS.

“Aquí es donde nos hacemos una afirmación seria: la venta del BCR no resolverá ningún problema estructural del Estado ni mucho menos el problema de las pensiones. La propuesta no es más que una mera ocurrencia sustentada en mentiras”, aseguró el sindicato.

Entre esas presuntas mentiras está la supuesta quiebra de la institución, pues Fernández aseguró que era mejor el banco “antes de quiebre”.

“Es totalmente irresponsable y falso afirmar que el banco está en crisis. Los estados financieros auditados y supervisados por la SUGEF reflejan que el BCR es una de las instituciones más sólidas y rentables del Sistema Bancario Nacional.

“No somos una carga fiscal para el Estado; somos un motor que genera utilidades netas y aporta enormes recursos a toda la población año tras año”, añadió la agrupación.

También aseguraron que no se puede ver al BCR como un “salvavidas” del IVM y que, por el contrario, su venta tendría un enorme costo social.

“Señora presidenta, doña Laura Fernández: la existencia estatal del BCR no es un asunto de mera discusión ni económica ni financiera, tiene que ver con la política de desarrollo social, con la realidad cotidiana en los territorios y en la vida socioeconómica de las comunidades. Su propuesta sobre el BCR es un ataque directo al Estado Social Costarricense”, finalizó.

El sindicato hizo un llamado a los trabajadores del BCR, sus familias y toda la población a defender la institucionalidad del país.

Fernández aseguró que impulsará esa venta para capitalizar el fondo de Invalidez, Vejez y Muerte de la CCSS, el principal régimen de pensiones del país y cuyas reservas se agotarían en los próximos 20 años.

