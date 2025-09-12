Siguen los ‘hackeos’ en el Congreso: Rodrigo Arias es la nueva víctima

El presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, se sumó este viernes a la creciente lista de diputados que han perdido sus cuentas de WhatsApp a manos de terceros.

En un comunicado de prensa “urgente”, la vocería del legislador confirmó que su cuenta de la aplicación de mensajería fue vulnerada y advirtió de posibles intentos de estafa.

“Se informa que en las últimas horas, el número de WhatsApp del presidente de la Asamblea Legislativa, señor Rodrigo Arias Sánchez, fue vulnerado por ciberdelincuentes.

“Es importante alertar a la ciudadanía sobre posibles intentos de estafa o suplantación de identidad que puedan originarse desde esta cuenta comprometida”, dice el comunicado.

Con Arias, ya son al menos cuatro los diputados que han reportado la pérdida de sus cuentas de WhatsApp.

El primero fue el socialcristiano Carlos Andrés Robles, quien denunció que desde su número al menos dos personas fueron estafas por un monto superior a los 5 millones de colones.

Posteriormente, también alertaron de hackeos las liberacionistas Katherine Moreira y Andrea Álvarez.

En esos tres casos, los diputados reportaron mensajes enviados desde sus cuentas ofreciendo vender dólares.