Semana clave: magistrados comparecen ante diputados por su modelo de elección y reelección

Entre este miércoles 15 de julio y el lunes 20, las presidencias de la Corte Suprema de Justicia y sus cuatro salas comparecerán ante los diputados para exponer sus visiones sobre el modelo de elección y reelección de magistrados.

Así lo dispuso la Comisión Permanente Especial de Nombramientos de la Asamblea Legislativa, encargada precisamente de analizar los expedientes sobre los procesos de escogencia de titulares y suplentes en las diferentes salas.

Según confirmó el despacho de la presidenta de ese órgano, Marta Esquivel, el primero en exponer será el presidente de la Corte Suprema, Orlando Aguirre, quien llegará al foro el miércoles a las 9:00 a. m.

Junto a él, los diputados también recibirán en audiencia a un enviado del canciller Manuel Tovar, a quien se le pidió remitir un funcionario o experto con conocimiento sobre el proceso de nombramientos de magistrados en otros países.

El jueves, también a las 9 a. m., se recibirá en audiencia a los magistrados presidentes Luis Guillermo Rivas (Sala Primera) y Luis Porfirio Sánchez (Sala Segunda).

Finalmente, el lunes 20, luego de la sesión del Plenario, será el turno de los magistrados Patricia Solano (Sala de Casación Penal) y Fernando Castillo (Sala Constitucional).

“Yo creo que es importante tener esa cercanía con las altas autoridades de cada una de las salas”, justificó la presidenta del Parlamento e integrante de la comisión Yara Jiménez.

A los cuatro presidentes de las salas, además, se les solicitó compartir recomendaciones, observaciones y propuestas que consideren pertinentes para fortalecer los procesos de selección de magistraturas y aportar elementos que favorezcan una toma de decisión más informada a los legisladores.

La audiencia de los cinco jerarcas llega en medio de la reforma constitucional que actualmente discute la Asamblea para limitar los nombramientos de los altos jueces del Poder Judicial y del Tribunal Supremo de Elecciones.

Además, se enmarca también en el bloqueo que el oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO) —del cual Esquivel y Jiménez son parte— mantiene a la elección de nueve suplentes en la Sala Constitucional; puestos que urge elegir para el correcto funcionamiento del tribunal que vela por el resguardo de los derechos humanos.