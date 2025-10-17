“Se lo firmo ya”, dice Luis Amador sobre renunciar a inmunidad si llega a la Presidencia



De llegar a la Presidencia de la República, Luis Amador se compromete a renunciar a la inmunidad si la investigación que se le sigue por el caso “Pista Oscura” llega a acusación.



Así lo hizo ver el candidato del Partido Integración Nacional (PIN), ante una consulta de Teletica.com.



“Si quiere, trae el papel y se lo firmo ya. Me comprometo a renunciar a la inmunidad, la renuncio de anticipado. Podemos hacerlo así frente a los señores del Tribunal Supremo de Elecciones. Nunca he necesitado mi inmunidad para absolutamente nada. He venido al país a dar la cara, a sentarme en la Fiscalía para explicar y para presentar pruebas”, aseguró el exministro de Obras Públicas y Transportes.



Amador apuntó que esa es la única pesquisa que tiene en trámite en el Ministerio Público, con lo que dejó ver que otras dos, que en su momento se le siguieron, fueron archivadas.



El exjerarca es sospechoso de tráfico de influencias por supuestas anomalías en la adjudicación de una reparación de la pista de aterrizaje del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber, en Liberia.



“Tenemos que entender que se le dio ese nombre (‘Pista Oscura’) y evolucionó por los hechos más recientes después de mi salida. Hechos que hicieron que un contrato de reconstrucción, que involucraba drenajes y reconstruir una pista, se transformó aparentemente en una carpetita cosmética, en una agua chacha encima de la pista para que se viera bonita y brillara, se bajó el monto de contratación aparentemente un poquito, pero se quitó la mayoría de lo que era económicamente costo. Eso hacía algo bastante anormal”, explicó el aspirante.



Precisamente, así resume la segunda parte de la investigación, en la que figura su sucesor, Mauricio Batalla, además del presidente ejecutivo de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), Alejandro Picado, la exministra de la Presidencia y candidata del Partido Unidos Podemos (PUP), Natalia Díaz, entre otros.



De igual forma, el exministro rechazó que haya buscado convertirse en “testigo de la corona”, pues sostiene que no es culpable de nada. Sí reconoció que ya rindió testimonio en la persecución de presuntas irregularidades en la carretera Barranca-Limonal, como lo dio a conocer el 13 de octubre anterior el sitio de noticias CRHoy.com.