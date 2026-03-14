Sarchí pide incluir radial en proyecto de ampliación de Ruta 1

Pese a las solicitudes de los vecinos de Sarchí, el proyecto para ampliar la carretera entre San José y San Ramón dejó por fuera la construcción de una radial que permitiría al cantón tener acceso directo a la autopista.



El alcalde de Sarchí, Maikol Porras, calificó esta situación como una deuda de más de 40 años, ya que actualmente la comunidad no cuenta con una conexión directa hacia esta importante vía nacional, lo que afecta la movilidad y el desarrollo económico local.



Según explicó el jerarca municipal, la construcción de esta radial tendría un costo aproximado de 30 millones de dólares.



Porras señaló que desde el municipio ya han conversado con la Gerencia del proyecto de la Ruta 1 sobre la importancia de esta obra.



Ante este escenario, el alcalde busca que parte de los recursos que se recauden mediante los peajes de la futura carretera se destinen a financiar el diseño y los estudios necesarios para desarrollar la radial que requieren los sarchiseños. Además, aseguró que el texto del proyecto contempla un mecanismo que permitiría financiar estudios de obras complementarias.



En esa misma línea, Paulina Ramírez, diputada de Liberación Nacional (PLN) y presidenta de la Comisión de Asuntos Hacendarios, afirmó que los recursos provenientes de los peajes podrían utilizarse para financiar estudios de obras complementarias vinculadas al proyecto. Sin embargo, la legisladora agregó que quedaría a criterio del Ministerio de Obras y Transportes (MOPT) decidir el uso del dinero que se recaude en peajes.

Según explicó la parlamentaria, este mecanismo permitiría impulsar infraestructura adicional que beneficie a las comunidades de la región de Occidente.



Por su parte el diputado independiente, Luis Diego Vargas, reconoció que el texto que fue dictaminado permitirá que comunidades desconectadas de la Ruta 1 puedan recibir apoyo para la planificación de futuras obras.

El crédito para la construcción y ampliación de la Ruta 1 fue dictaminado por la Comisión de Asuntos Hacendarios y actualmente se encuentra listo para ser votado en el Plenario Legislativo.