Diputados dan luz verde a financiamiento de proyecto San José - San Ramón

La Comisión de Asuntos Hacendarios dictaminó este miércoles, por unanimidad, el expediente 25.183, que otorgará al país $770 millones para completar la ampliación de la Ruta 1 en el tramo San José - San Ramón.

Se trata de los créditos de apoyo presupuestario negociados por la actual administración con el Banco Centroamericano de Integración Económica y el Fondo OPEP para el Desarrollo por $600 millones y $170 millones, respectivamente.

Esos recursos permitirán la ampliación de los 55 kilómetros entre la Sabana y el cantón alajuelense, incluidos tres peajes, 20 intercambios, puentes y pasos peatonales.

La votación, que recibió el apoyo generalizado del órgano, se consiguió luego de una amplia lista de consultas y una extensa discusión para afinar detalles técnicos y económicos.

Uno de los principales escollos fue el de las expropiaciones, que serán más de 150 sin que estas se incluyan en el presupuesto aprobado.

“Este proyecto lo estamos haciendo al revés, porque primero se busca el financiamiento del proyecto y luego de las expropiaciones.

“El éxito de esto es que estén los dineros presupuestados y listos para el ente que está a cargo de las expropiaciones y el segundo elemento es la coordinación entre las partes involucradas”, cuestionó el liberacionista José Joaquín Hernández, uno de los grandes defensores del proyecto.

Las críticas también vinieron contra la retórica del Gobierno de Rodrigo Chaves, que ha criticado el tiempo que el expediente se ha mantenido en comisión.

“El BCIE aprueba el crédito en noviembre 2024 y el Ejecutivo presenta el proyecto 10 meses después, en setiembre de 2025. Yo no critico ese tiempo porque imagino que debe ser compleja esa tramitación.

“Si yo tratara con el nivel de injusticia con el que se trata, por pura demagogia, a esta comisión, diciendo que es que hemos detenido la tramitación de este proyecto... Yo creo que no caben esas injusticias”, aseveró el frenteamplista Jonathan Acuña.

Con el financiamiento listo, el Ejecutivo deberá afinar detalles técnicos y operativos, incluido el costo de los peajes que se cobrarán para pagar a esos empréstitos.

El proyecto irá al Plenario para su discusión y votación final.

