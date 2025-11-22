Sala Penal indagará a Gerald Campos en diciembre

La Sala de Casación Penal indagará, el próximo 8 de diciembre, al ministro de Justicia y Paz, Gerald Campos, en el caso que se le sigue por presunto peculado y otros.

Esa fecha fue confirmada por la oficina de prensa del Poder Judicial, ante una consulta de Teletica.com.

Dicho trámite, que corresponde al momento procesal en el que a una persona se le informa sobre los hechos por los que se les investiga y sobre la prueba que se tiene en su contra, es requisito para que se pueda celebrar el juicio contra el jerarca.

El señalamiento de la audiencia estuvo antecedido por un intento infructuoso, pues un choque de agenda impidió que se pudiera efectuar la vista el 17 de octubre pasado, amplió a este medio la Corte Suprema de Justicia.

Por esa misma situación tuvieron que dejarse sin efecto otras dos citaciones, inicialmente programadas para el 10 y 17 de diciembre próximos. Fue ante esta situación que a la defensa técnica de Campos se le hizo una prevención para que aportara su agenda y así poder coordinar la diligencia.

Teletica.com dio a conocer, el 6 de octubre anterior, que el titular tenía que cumplir con ese trámite, pese a que había sido indagado "desde el inicio del proceso", el cual se remonta a sus tiempos como subdirector general del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Cuando la investigación inició, esta se tramitaba en la vía ordinaria. Incluso, la sumaria ya había sido elevada a contradictorio. Sin embargo, una vez que fue designado ministro por el presidente de la República, Rodrigo Chaves, esa pesquisa cambió su camino.

Valga recordar que el Código Procesal Penal establece un procedimiento especial para el juzgamiento de miembros de los Supremos Poderes, en los que a estos se les dota de un fuero de improcedibilidad penal.

Los casos contra funcionarios con inmunidad únicamente pueden ser llevadas adelante por la jefatura del Ministerio Público; es decir, Carlo Díaz.

Una vez que la investigación concluye, si este corresponde a una acusación, la misma es analizada por el Tribunal de Corte Plena que, si considera que se cumplieron los requisitos mínimos, pasa el expediente para estudio de la Asamblea Legislativa.

Los diputados deben determinar en ese escenario si despojan al servidor de su fuero o no, como recientemente lo hicieron con Chaves, en una acusación que enfrenta por aparente concusión.

No obstante, esta no fue la situación con Campos, ya que él renunció a la inmunidad el 30 de junio anterior.

Una vez ocurrido el desafuero, lo que corresponde es que un magistrado instructor de la Sala Tercera haga la indagatoria. Luego, corresponde el señalamiento y realización del debate.

10 largos años

A Gerald Campos se le acusa de los supuestos de peculado, falsedad ideológica y reconocimiento ilegal de beneficios laborales.

Los hechos que se le achacan ocurrieron entre mayo de 2015 y enero de 2016, cuando fungía como el segundo al mando de la Policía Judicial.

Específicamente, al ministro se le atribuye una aparente inserción de datos falsos en la confección de boletas de liquidación de gastos de viaje.

Campos es uno de los pocos ministros que forma parte del gabinete de Rodrigo Chaves desde el inicio de su gestión, hace tres años y medio. Incluso, el jerarca tuvo que librar varios pulsos con la propia Corte Plena para obtener los permisos sin goce de salario que le permitieran acompañar al mandatario en su administración.

Tanto así que el titular tuvo que renunciar a su plaza en el Organismo de Investigación Judicial el 2 de abril pasado, para continuar al lado de Chaves.