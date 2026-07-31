Sala IV lamenta declaraciones "desproporcionadas y alejadas del respeto" de Laura Fernández

La Sala Constitucional lamentó la denuncia de "golpe de Estado" que la presidenta de la República, Laura Fernández, le atribuyó a cuatro de sus magistrados por una resolución que prorrogó el nombramiento de sus suplentes, luego de que la Asamblea Legislativa se negara a designarlos.

Mediante un pronunciamiento, el Alto Tribunal reafirmó su compromiso con el ejercicio independiente de sus funciones.

"La Sala lamenta las declaraciones emitidas por el Poder Ejecutivo, por considerarlas desproporcionadas y alejadas del respeto que debe prevalecer entre los poderes del Estado. Este tribunal reafirma que continuará actuando con firmeza, valentía e independencia, siempre del lado de la ciudadanía y en defensa del Estado de Derecho", reza el documento.

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