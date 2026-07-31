Sala IV lamenta declaraciones "desproporcionadas y alejadas del respeto" de Laura Fernández
Los magistrados emitieron un mensaje en el que afirmaron que actuarán "con firmeza, valentía e independencia" tras la denuncia de supuesto "golpe de Estado" de la mandataria.
La Sala Constitucional lamentó la denuncia de "golpe de Estado" que la presidenta de la República, Laura Fernández, le atribuyó a cuatro de sus magistrados por una resolución que prorrogó el nombramiento de sus suplentes, luego de que la Asamblea Legislativa se negara a designarlos.
Mediante un pronunciamiento, el Alto Tribunal reafirmó su compromiso con el ejercicio independiente de sus funciones.
"La Sala lamenta las declaraciones emitidas por el Poder Ejecutivo, por considerarlas desproporcionadas y alejadas del respeto que debe prevalecer entre los poderes del Estado. Este tribunal reafirma que continuará actuando con firmeza, valentía e independencia, siempre del lado de la ciudadanía y en defensa del Estado de Derecho", reza el documento.
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