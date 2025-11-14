Rodrigo Chaves vuelve este viernes al Congreso, ahora por presunta beligerancia

El presidente de la República, Rodrigo Chaves, volverá a presentarse este viernes a la Asamblea Legislativa, esta vez en el marco de una solicitud de desafuero planteada por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

La Autoridad Electoral lo procesa por una presunta beligerancia política bajo el expediente 25.230, en la que se acumularon 15 denuncias contra el mandatario.

Entre las personas que iniciaron esas gestiones destacan los diputados Antonio Ortega, Fernando Mendoza y Johanna Obando; los presidentes del Partido Liberación Nacional (PLN), Ricardo Sancho, y del Partido Acción Ciudadana (PAC), Fabián Solano; el candidato del Partido Esperanza Nacional (PEN), Claudio Alpízar; y los ciudadanos Óscar Aguilar y Giovanni Delgado.



Varias de estas denuncias tienen que ver con diferentes manifestaciones que el gobernante ha hecho al abogar por 40 congresistas en la próxima Asamblea Legislativa para lograr la “reforma que se necesita”.



Otra gira alrededor del uso de la imagen del jaguar por parte de la administración de Chaves, pese a que esta está en la bandera del Partido Movimiento Tiempo de Valientes (Motiva), una de las agrupaciones que conforma la “coalición de hecho” con el Partido Pueblo Soberano (PPSO), con el que aspira la exministra de la Presidencia, Laura Fernández.



La audiencia, prevista para iniciar a las 9 a. m., está dirigida a escuchar la posición del mandatario en torno al caso. El gobernante adelantó el miércoles que acudiría acompañado de su abogado José Miguel Villalobos. ﻿“Nos vamos a divertir muchísimo”﻿, vaticinó.

Chaves y su representante legal insisten en que el pedido de los magistrados es inconstitucional, en el tanto que estos no tienen competencia para sancionar al presidente de la República por beligerancia política, ni para pedir que se le despoje de su inmunidad.

Villalobos sostiene que el desafuero solo funciona para causas penales, como el que se tramitó en el Congreso hasta el 22 de setiembre anterior, en el que los parlamentarios no alcanzaron los votos mínimos necesarios (38) para despojar al mandatario de su fuero de improcedibilidad en un caso por supuesta concusión.

En el marco de esa gestión, el gobernante se presentó a una inédita comparecencia el 22 de agosto pasado, que se prolongó por varias horas. Este viernes, se espera la dinámica sea similar.

Tan es así, que cuatro de los cinco protagonistas de este encuentro repetirán. Valga recordar que, como parte del trámite resuelto por la Presidencia del Congreso para este caso, se conformó una comisión especial con tres diputados: Daniel Vargas del bloque oficialista, Rocío Alfaro del Partido Frente Amplio (PFA) y Alejandra Larios del Partido Liberación Nacional (PLN). De los tres, solo esta última no repite. Los otros dos son, como ya se adelantó, Chaves y Villalobos.

Durante los últimos meses, el Presidente ha arremetido contra la Autoridad Electoral, tachándola de “estirar” la Constitución Política, de hacer interpretaciones antojadizas y de inventarse delitos que no están ni en la Carta Magna, ni en el Código Penal, ni el Código Electoral.

Para este viernes, el mandatario ha pedido “al pueblo” que lo acompañe a “caminar en paz” y “defender la democracia”, por lo que se espera una concentración de seguidores en la Plaza de la Democracia, situada frente a la sede de la Asamblea.