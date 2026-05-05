Rodrigo Chaves asumirá dos ministerios en gobierno de Laura Fernández

Rodrigo Chaves fungirá como ministro de la Presidencia y de Hacienda de su sucesora, Laura Fernández.

Así lo dio a conocer la mandataria electa durante la presentación de su gabinete, la mañana de este martes, en un acto celebrado en el Teatro Popular Melico Salazar, en San José.

La designación de Chaves es inédita, pues jamás antes un gobernante había ocupado un puesto de este tipo tras su mandato, de acuerdo con el historiador Vladimir de la Cruz.

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