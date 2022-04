Rodrigo Chaves anunciará “paquetito” de ministros claves la próxima semana

Rodrigo Chaves anunció, este lunes, que la próxima semana estará presentando "un paquetito" de ministros claves, sin precisar cargos ni tampoco nombres.

En su primera conferencia de prensa como presidente electo, el líder del Progreso Social Democrático insistió en que buscará a las mejores personas para cada puesto y que en su gobierno no se permitirá, como un principio moral, la elección de amigos o familiares en puestos políticos.

Igual que durante su campaña, Chaves aseveró que esos nombramientos vendrán luego de un proceso de análisis de atestados de los candidatos y que el equipo que presente cada jerarca será evaluado por él mismo.

“A las personas les digo que no saben la bendición que es como presidente electo no tener que darle un puesto a nadie para cumplir, no tener compromisos, nadie se ha ganado nada por haber participado en la campaña, entonces tengamos un poquito de paciencia”, dijo.