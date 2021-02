Rodrigo Chaves anuncia coalición para buscar presidencia en 2022

El exministro de Hacienda confirmó, este martes, que trabaja en la conformación de una coalición para luchar por la presidencia en 2022.



El anuncio lo realizó en el programa Enfoques y, posteriormente, ahondó sobre su decisión a este medio.

“La decisión tomada es que un grupo de ciudadanos y ciudadanas, incluyendo siete partidos políticos y dos más en análisis, hemos decido que la oferta política que enfrentan los votantes es insuficiente y rala, como lo demuestra el hecho de que el 60% del electorado no se identifica con ningún partido”, dijo.

Chaves afirmó entonces que la propuesta tiene que alejarse de Liberación Nacional, la Unidad Social Cristiana y Acción Ciudadana por una cuestión de frescura y congruencia.

“El grupo no incluye a ninguno de los partidos que ha gobernado ni tampoco posiciones extremas, es un partido de centro, que cree en la prestación de un servicio público de calidad.

“Hay muy pocos nombres de la política tradicional porque lo que estamos buscando son liderazgos frescos y no trasnochados, no reciclaje de gobiernos de otros partidos que nos trajeron donde estamos. Si se jalaron tantas tortas en el pasado no veo posibilidad de que lo arreglen ahora”, aseguró.