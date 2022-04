Rodrigo Chaves adelanta que nombrará embajador en Nicaragua

Rodrigo Chaves anunció, este lunes, que nombrará un embajador en Nicaragua cuando asuma la presidencia de la República, en mayo próximo.



El líder del Progreso Social Democrático dijo que no le gusta la confusión que hay con el país del norte, con el cual Costa Rica mantiene relaciones diplomáticas, pero sin nombrar esa figura.

“O tenemos relaciones o no las tenemos, eso de tenerlas a medias no me parece productivo. Si hay que romper relaciones diplomáticas con algún país, por razones de mérito, rompámoslas, pero no estemos en el jueguito de que sí somos amigos, sí conversamos, pero no hay embajador”, criticó.

El Gobierno de Carlos Alvarado no nombró un embajador en el país vecino, un puesto que está vacante desde finales de 2017.

Alvarado y su administración han sido especialmente críticos del actuar de Daniel Ortega en temas como derechos humanos y libertad de prensa. En 2021, incluso, el Gobierno costarricense desconoció la reelección del mandatario norteño.

Chaves, sin embargo, insistió en que su intención será recuperar esa figura y que hacerlo no tenía que responder a un respaldo o no con las políticas nicaragüenses.

“Queremos establecer relaciones de respeto, claras, con todos los vecinos. Mi intención es nombrar un embajador, si tenemos relaciones y no estamos en guerra ¿Entonces? ¿Quién dijo que conversar es hacer un endoso moral? Jamás, pero tenemos que mantener relaciones diplomáticas con todos nuestros vecinos, eso incluye todos los gobiernos legítimos”, añadió.



Chaves aseveró que hasta que la OEA decida expulsar a Nicaragua, él mantendrá esa posición.

Aprovechó, además, para recordar que bajo su gobierno se acabarán “las piñatas” con las embajadas.

“Nosotros no repartimos botines, no hay piñata, no hay garrote, no hay confites, hay responsabilidades.

“Vamos a demandar mejores resultados, no va a haber piñata política, ni en embajadas, ni en presidencias, ni en ministerios. Ciudadanos, sean vigilantes, demanden esos compromisos”, finalizó el presidente electo.