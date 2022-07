Rodrigo Arias sobre renuncia de Laura Chinchilla: “Las cosas tienen que cambiar”

El presidente de la Asamblea Legislativa y diputado de Liberación Nacional (PLN), Rodrigo Arias, aseguró que la renuncia de la expresidenta Laura Chinchilla a esa agrupación es una “profunda llamada de atención de que las cosas tienen que cambiar”.



El también exministro calificó como “muy poderoso” el mensaje que la exmandataria envió al partido con esa decisión, luego de comunicar que el rumbo y la situación actual de las estructuras no le ofrecen las condiciones para mantener su militancia.

La exmandataria aseguró que el rumbo y la situación actual de las estructuras del PLN no le ofrecen las condiciones para mantener su militancia.

“Es un mensaje muy poderoso lo que está pasando en el Partido Liberación Nacional, me parece que hay cosas que son difíciles de entender, toda la motivación de la estructura misma, del comité político en cuanto a los cuestionamientos a un secretario general que se le pide la renuncia y no renuncia, eso deja mensajes que no son los más satisfactorios para una organización como Liberación Nacional”, dijo Arias.