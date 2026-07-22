Revelan origen y magnitud del "evento" de ciberseguridad que sufrió el Congreso

El gerente del Departamento de Seguridad de la Asamblea Legislativa, Allan Salazar, presentó este miércoles a los diferentes jefes de fracción el informe sobre el "evento" de ciberseguridad que sufrió el Congreso durante la noche del lunes y madrugada del martes.

Salazar precisó que la rápida acción de los sistemas de seguridad y los diferentes departamentos logró contener el ataque y evitar que tuviera mayores consecuencias.

"El evento suscitado ayer fue una manifestación de ataque que, ante las condiciones técnicas con las que cuenta el departamento de Tecnologías de Información, logró encapsularlo e impedir que tuviera trascendencia hacia otros servidores.

"El servidor que fue objeto de esta vulnerabilidad, podríamos decirle, es uno que está para uso o consulta de toda la ciudadanía, a nivel nacional e internacional. Cuando nos percatamos de la situación, se inicia todo el protocolo: el antivirus lleva a cabo el encapsulamiento del ataque y no le permite salir de donde está; entonces la afectación no trasciende de ahí", precisó el experto.

Salazar añadió que personal del Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) se hizo presente al Congreso para colaborar con la atención del evento, que finalmente fue controlado ayer a eso de las 7:30 a. m.

Sin embargo, los sistemas fueron restablecidos hasta hoy.

Aun así, el gerente aclaró que, de momento, los sistemas de consulta solo están funcionando a nivel nacional y su acceso está restringido fuera del país.

Esto, según Salazar, porque se identificó que el ataque vino del extranjero, sin que hasta ahora se pueda precisar su origen exacto.

Los diputados alabaron la contención del ataque, pero cuestionaron el manejo que hizo el directorio legislativo a nivel de información, pues fue hasta horas de la tarde cuando la presidenta legislativa, Yara Jiménez, informó a los legisladores y a la población en general que el Congreso había sido víctima de ese evento.

Esa situación afectó la celebración de comisiones e incluso la discusión de proyectos en el Plenario Legislativo, pues la falta de sistemas puso en riesgo el principio de publicidad.

Jiménez se comprometió a que, en eventos futuros, los protocolos de comunicación, tanto internos como externos, sean activados de inmediato.