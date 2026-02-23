Retiro del ROP elevaría tasas, inflación y presionaría el dólar, alerta el Central

El Banco Central alertó este lunes a los diputados que el retiro adelantado de los recursos del Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP), que se discute actualmente en el Congreso, tendría serios efectos en la economía costarricense, especialmente en la inflación, tasas de interés y tipo de cambio.

En medio de la mesa de trabajo que se realiza en la Asamblea Legislativa, la autoridad monetaria presentó un informe macroeconómico con las proyecciones del retiro de ₡1.1 billones (millones de millones) del fondo, que es el monto que se estima podría entrar al mercado en una primera etapa.

Alonso Alfaro, de la División Económica del Banco Central, explicó que eso significa que alrededor de $900 millones entrarían de golpe a la economía costarricense y que solo esa decisión provocaría un impacto directo en la inflación.

“Estamos hablando de cuatro puntos adicionales en la inflación porque esos dineros están en los mercados internacionales y locales y estarían disponibles de repente en las cuentas de las personas, eso genera un efecto inflacionario por expectativa y de manera directa.

“Como la inflación subiría, la política monetaria tiene un impacto y habría un aumento de tasas de interés, en este escenario, alrededor del octavo trimestre sería de 2,5%, eso se trasladaría de manera más rápida a las activas y en mayor proporción a las pasivas”, explicó Alfaro.

Eso quiere decir que todas las personas que tengan créditos en el sistema financiero formal se verían afectadas por la decisión, lo mismo que todos los fondos de inversión, incluidos los de pensiones.

Esto, además, tendría una incidencia directa en el tipo de cambio, porque muchos de esos recursos habría que convertirlos de dólares a colones y esos son recursos que pasan por el mercado cambiario, provocando así la apreciación del colón.

“En este escenario, serían entre 10 a 15 colones en los primeros seis trimestres y es una trayectoria descendiente durante ese periodo de tiempo”, añadió el economista.

Alfaro añadió que todas estas valoraciones son solo a nivel macroeconómico, sin contar el impacto que las decisiones tendrían en los saldos actuales y futuros del ROP para todos sus cotizantes.

Leiner Vargas, economista y vocero de las asociaciones que abogan por el retiro anticipado del ROP, solicitó al Central copia del informe y a la mesa la posibilidad de discutir esos números en una futura sesión.

“Como es un tema que presentan a última hora y es un tema de importancia en la decisión que puedan tomar los diputados, yo quiero pedirle a la mesa que lo fijemos como tema para la próxima sesión y que tengamos una discusión entre los especialistas del banco y los especialistas que estamos aquí, porque tenemos mucho qué solicitar de este estudio a detalle”, finalizó.