Reformas constitucionales empiezan a caminar en el Congreso

Las reformas constitucionales impulsadas por la administración de Laura Fernández empezaron a caminar en la Asamblea Legislativa.

Durante la sesión del miércoles, la presidenta del Congreso, Yara Jiménez, dispuso la primera de tres lecturas de tres de los proyectos de ley que estaban en el orden del día de los diputados durante el presente periodo de sesiones extraordinarias, en las que el Gobierno de la República tiene control de la agenda.

Se trata de los expedientes 25.277, 25.387 y 25.418.



El primero plantea cambios en tres artículos de la Carta Magna para permitir las candidaturas individuales y a través de grupos independientes.

La segunda iniciativa propone limitarle la reelección a un periodo adicional de seis años (idéntico al primero) el nombramiento de los magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

Para ambos casos, se dispuso que la segunda lectura se realice el 21 de mayo próximo. Valga recordar que la Constitución y el Reglamento del Parlamento establecen que esas lecturas deben hacerse con intervalos de seis días.

El tercer caso tiene que ver con la potestad de aprobación o rechazo de empréstitos, de manera que esto aplique solo para préstamos externos que "cuenten con garantía soberana" (créditos que financien inversión pública).

También introduce un "límite de endeudamiento" con una modificación del numeral 176, que se hace operativo con una variación de su consecutivo.

Para este caso, dada la necesidad de levantar la sesión por disposición reglamentaria, no se precisó cuándo se hará la próxima lectura.

De vuelta a cero

En la sesión, Yara Jiménez también emitió una resolución en torno a otras dos reformas, con los expedientes 24.672 y 24.620.

La tramitación de ambas iniciativas fue suspendida por la Presidencia de la Asamblea, en el tanto que no cumplieron con las lecturas necesarias en la integración anterior (2022-2026).

En la resolución, Jiménez recordó que la Sala Constitucional dispuso en el voto 8903-2023 del 19 de abril de 2023 que el procedimiento de lecturas debe completarse en el mismo periodo constitucional en el que inició.

Sin embargo, en los casos en cuestión, esa situación no se cumplió y, por ende, se dispuso que el trámite se inicie desde cero. No obstante, la presidenta del Congreso no detalló la fecha en la que se dará la primera lectura de los proyectos.

El primero de los expedientes busca reducir de 8 a 4 años el término de quien funja como contralor y subcontralor generales, además de introducir un límite en la reelección para un periodo idéntico.

Y en el otro se pretenden cambios en la selección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y los requerimientos para el cargo. Específicamente, se apunta a establecer que solo puedan ser reelegidos una vez, por un periodo de 6 años (2 menos que el primero), al tiempo que se plantea endurecer los nuevos requisitos para ocupar ese puesto, al aumentar la experiencia mínima y los años de domicilio en el territorio nacional.



