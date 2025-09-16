Rándall Zúñiga: “Cada colón que se le quita al OIJ es un espaldarazo al crimen organizado”

El director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Rándall Zúñiga, aseguró este martes a los diputados que todo el dinero que se le recorta a ese organismo y al Ministerio Público “es un espaldarazo al crimen organizado” y que quienes los ordenan son cómplices de esos crímenes.



Esa afirmación llegó en medio de la defensa que él y las autoridades del Poder Judicial hicieron hoy de su presupuesto, en el que demandaron los recursos para financiar una serie de nuevas plazas que hacen falta en sus diferentes dependencias.

“Cada colón que se le quita al OIJ y la Fiscalía es un espaldarazo al crimen organizado. Cada colón que se le quita al OIJ de alguna manera, indirecta, hace cómplices a esas personas que quitan dinero para que el OIJ pueda realizar las investigaciones criminales”, aseveró.

Zúñiga reclamó, por ejemplo, que el Ministerio de Hacienda les negó el presupuesto para plazas previamente aprobadas por los diputados, pero sí realizó los traslados a Fuerza Pública.

“Si fuera todos parejo se entendería, pero en este caso solo le dieron a Fuerza Pública, me alegra por ellos, pero también deberían dársela al OIJ y el Ministerio Público.



“La lucha contra la criminalidad no se va a ganar con discursos, no se va a ganar con una lucha entre poderes de la República, se gana con una unión nacional, con tener claridad meridiana de que se necesita consenso país para poder articular. Nada venimos aquí a lograr con discursos llenos de populismo y de odio para poder generar algún tipo de rédito privado”, criticó.

En el caso de Carlo Díaz, cabeza de la Fiscalía, aseguró que de las 75 plazas previamente aprobadas, Hacienda solo les trasladó recursos para 22, agravando las deficiencias que ya existen en el Ministerio Público.

“Tenemos una deficiencia estructural de 134 plazas de fiscales, más una cifra muy similar de personal técnico.



“Del total de 600 fiscales tenemos una deficiencia de más o menos el 20%, con esta deficiencia estructural es que estamos funcionando y estamos atacando la delincuencia organizada. Necesitamos por lo menos estas 134 plazas”, urgió Díaz.

Repase aquí la audiencia que los jerarcas tuvieron ante los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios:



