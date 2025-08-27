Ramos se dice abierto a negociar candidato en San Ramón: “Sería muy normal aceptar un nombre”

El candidato presidencial del PLN adelantó que buscará liderar el espacio de diálogo con la dirigencia ramonense para conseguir que se realice la asamblea cantonal.

El candidato presidencial del Partido Liberación Nacional, Álvaro Ramos, aseguró que está dispuesto a aceptar que los dirigentes ramonenses elijan un candidato a diputado con tal de conseguir que se realice la asamblea en ese cantón alajuelense.

En entrevista con Teletica.com, el economista afirmó que buscará liderar el espacio de diálogo que él, su campaña y el comité ejecutivo del partido tendrán con los dirigentes ramonenses en los próximos días.

“Si la dirigencia ramonense pide un nombre, yo creo, en mi lectura, que para el partido sería muy normal aceptar un nombre que esté avalado por la dirigencia, pero no podría ser por una sola persona de toda la dirigencia, sino que tendría que haber algún acuerdo, porque tenemos que llegar a cuórum.

“Si por aceptar un nombre otros rompen el cuórum quedaríamos igual que antes”, aseveró.

Ramos insistió en que, de cualquier forma, San Ramón siempre ha tenido puestos elegibles para diputaciones, por lo que tampoco sería una sorpresa que eso se repita.

“Más bien es un poco una anomalía que por esta situación ha sido difícil estructurar una negociación muy normal de que San Ramón esté representado en un puesto elegible en la provincia de Alajuela. Entonces, si fuese en aproximadamente esos términos que se plantea en la negociación, pues en realidad el resultado no se saldría de lo habitual para, digamos, los estándares del partido”, insistió.

Esa posición empata además con la urgencia que tiene el PLN por conseguir que esa asamblea cantonal se realice, de lo contrario, la agrupación se expone a perder su deuda política de cara al 2026.

“Mi lectura es que para algunas personas delegadas quizá no estaban convencidas de que no hacer la asamblea podía generar esta afectación. Ahora, con algunas de las últimas noticias que han trascendido, puede ser que haya más delegados convencidos de que es necesario hacer la asamblea”, aseveró.

El candidato aceptó que, en caso último, deberán recurrir al financiamiento privado para cubrir los gastos de la campaña, pero que esa es una discusión que deberá darse a futuro.

“Habría que llegar a ese río y cruzarlo en ese momento. De todas maneras, siempre se contempla la donación privada como uno de los mecanismos de financiamiento, no es excluyente de la deuda política”, afirmó.

La idea de Ramos, y del presidente verdiblanco, Ricardo Sancho, es que la asamblea cantonal se celebre antes del 13 de setiembre, cuando está previsto que se definan las designaciones de diputados del PLN.

Ramos insistió en que la decisión de la campaña es que el comité ejecutivo del partido actúe como un facilitador en ese diálogo con la dirigencia ramonense.