Ramos se desliga de tendencias históricas del PLN, pero llena de rostros conocidos su campaña

El economista Álvaro Ramos inscribió este miércoles su precandidatura en el Partido Liberación Nacional (PLN), rodeado de rostros conocidos en las tiendas verdiblancas, pero desligándose de las tendencias históricas de la agrupación.

A su llegada al Balcón Verde, el exsuperintendente posó frente a las cámaras junto a Álvaro Ramírez y Vicky Ross, el primero otrora candidato a vicepresidente de José María Figueres, la segunda disputó ese mismo cargo con Antonio Álvarez Desanti.

También estuvieron los diputados Paulina Ramírez y Geison Valverde, así como la líder de las juventudes liberacionistas, Daniela Coll, de quien adelantó está “en primera línea” para ser parte de un eventual equipo de Gobierno.

“Yo soy el que tomó la decisión, entonces le puedo decir con toda certeza que no existe ninguna tendencia de Liberación detrás de mí. Yo muy agradecido con personas de todas las tendencias que se acercaron, me apoyaron, me alentaron a tomar la decisión.