¿Quiénes son los vicepresidentes que acompañarán a Laura Fernández?

Cada cuatro años, la atención pública suele concentrarse en la figura que gana la Presidencia de la República. Esta vez no fue la excepción.

En los últimos días, el nombre que dominó la conversación política fue el de Laura Fernández, tras su triunfo en las urnas el domingo pasado.



Pero su oferta y la del Partido Pueblo Soberano (PPSO) no se limitó a una candidatura individual. La fórmula incluyó a dos vicepresidentes, cuyos perfiles resultan clave para comprender el rumbo del próximo Gobierno, que asumirá funciones por los siguientes cuatro años.

El primer vicepresidente electo será Francisco Gamboa. Se trata de un viejo conocido, para quienes han dado seguimiento a las conferencias de prensa semanales del actual mandatario Rodrigo Chaves.

Hasta el 30 de enero de 2025, él fungió como titular del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC). Reiteradas fueron las veces en las que estuvo junto al gobernante para contarle al país sobre esfuerzos para agilizar trámites o sobre la plataforma de comparación de precios MimejorcompraCR.



Ese día, renunció al cargo junto a Fernández (Presidencia), Mauricio Batalla (Obras Públicas y Transportes) y Anna Katharina Müller (Educación Pública). Chaves les dio una gran despedida, en la que incluso brotaron las lágrimas.

Para ese momento, se escuchaba que alguno de ellos sería el que tomaría la estafeta de la continuidad, de cara a las votaciones que en ese momento se vislumbraban lejanas.

Y vaya que aquellos rumores eran ciertos, pues tres de esos nombres resultaron electos popularmente en los últimos comicios. Fernández será la presidenta a partir del 8 de mayo próximo, con Gamboa como el primer llamado a sustituirla en caso de que la primera se ausente del país, por razones de salud, por renuncia o por destitución. Müller, en cambio, será diputada.

Batalla optó por alejarse de la política, luego de que se viera involucrado en un escándalo de supuestas agresiones sexuales contra varias mujeres.

Ascenso al poder

Francisco Gamboa es economista de profesión.

Antes de ser ministro de Economía, Industria y Comercio, fue presidente del Consejo Rector del Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD) y director de Relaciones Institucionales, Publicidad y Sostenibilidad del Banco Nacional de Costa Rica (BNCR).

De hecho, tuvo que renunciar a ese último cargo (lo ostentaba en propiedad), después de que se le abriera una investigación por presunta beligerancia política tras su designación como secretario general de Pueblo Soberano.

Pero antes de sumergirse en la función pública, donde además se desempeñó como asesor de la División Económica del Banco Central de Costa Rica (BCCR) y director de Inteligencia Comercial en la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (Procomer); Gamboa pasó por el sector privado.

Fue consejero económico de la Cámara de Comercio de Costa Rica (CCCR) y llegó a ser director ejecutivo de la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR). De igual forma, fue miembro de la Junta Directiva de esta última organización empresarial, así como de la de la Cámara de Exportadores de Costa Rica (Cadexco).



Aspiraciones de lado

Douglas Soto, por su parte, es abogado. Se especializa en Derecho Corporativo, Bancario y Financiero.

Su vida se la ha pasado en el sector privado y su cargo como segundo vicepresidente será el primero que ocupe en la función pública.



Del 2004 a la actualidad, ha sido socio en la firma Zurcher Odio y Raven. Entre el 2000 y el 2004 fue abogado en el bufete Lara, López, Matamoros, Rodríguez & Tinoco.



Su incursión en la política es distinta a la de Francisco Gamboa, aunque tiene sus particularidades.

Tan es así que, por semanas, el nombre de Soto resonó para darle pelea a Juan Carlos Hidalgo como candidato del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC). No obstante, al final el jurista descartó esa posibilidad y anunció que consideraba dar impulso a una nueva propuesta política.

Al final, esto tampoco sucedió y, sorpresivamente, el abogado apareció como el tercero en la terna con la que Laura Fernández disputó y ganó la Presidencia de la República.