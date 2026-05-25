“¿Quién manda en Liberación?”: Oficialismo critica a PLN por rechazo a armonización eléctrica

El rechazo de Liberación Nacional al proyecto de armonización eléctrica (23.414) causó indignación en el oficialista Pueblo Soberano, especialmente porque el texto en discusión fue presentado por el propio PLN.

En conferencia de prensa, el jefe de la bancada oficialista, Nogui Acosta, cuestionó el “quiebre de escuadra” verdiblanca ante un proyecto que se supone ya tenía el consenso de ese partido.

“Nos preocupa de manera importante escuchar a un partido político que fue el promotor de este texto, que lo elaboró y que hoy, asesores de su propia fracción que fueron diputados, se desdicen. Eso no lo puede permitir un país.

“Lo más preocupante es quién manda en Liberación, ¿ellos que son los proponentes de este proyecto que estamos discutiendo o el Frente Amplio o Claudia Dobles? (...) ¿Qué clase de país está construyendo o propone Liberación en un escenario en donde abdican sus propias propuestas? Este quiebre en escuadra no lo esperábamos nosotros”, dijo Acosta.

Efectivamente, el texto en discusión, que se tiene previsto someter a votación mañana, fue impulsado y votado por la pasada fracción del PLN y se presentó como un texto de consenso, al recoger las observaciones de la oposición al texto original que emanó del Poder Ejecutivo.

Sin embargo, es cierto también que ese texto nunca tuvo el respaldo completo del PLN, pues la dirigencia del partido siempre vio con recelo la propuesta.

El directorio político, incluso, había pedido un espacio para pausar la discusión en busca de un análisis más profundo que finalmente dejó el proyecto en un punto muerto.

La cuestionada propuesta necesita de 38 votos para convertirse en ley, una cifra que con el rechazo del PLN sería imposible de alcanzar, pues el oficialismo solo tiene 31 votos y uno más de Abril Gordienko (PUSC), contra los 25 del PLN, FA y Claudia Dobles (CAC).