“Quien decida respaldar a Johnny Araya no está con mi candidatura”, dice Álvaro Ramos

“Quien decida respaldar a Johnny Araya no está con mi candidatura”. Así de tajante fue el candidato presidencial de Liberación Nacional, Álvaro Ramos, sobre la presunta aspiración del exalcalde de San José para ese puesto de elección popular.

En entrevista con Noticias Repretel, Ramos aseguró que él “es capaz” de articular a la Asamblea del partido para que no escoja a Araya en los primeros lugares por San José.

El economista insistió en que Araya no fue parte de su movimiento y que tanto él, como “muchísimas personas”, están felices de que siga fuera.

“No es solo que no lo apoyo, es que esa dirigencia que lo apoya a él se interpretará como que no está apoyando mi candidatura”, insistió.

Esas declaraciones de Ramos van en contra del “proceso democrático” que él mismo, insiste, impulsa el partido y su campaña.

El candidato incluso negó que el PLN esté dividido.

“El partido está en un proceso de transición, dividido no está, cuando ha estado dividido es cuando ha habido fuerzas muy parejas, ese no es el caso hoy, gané con el 80% en el país, en San José y en el cantón central de San José”, dijo.

Reacción

Consultado por Teletica.com, Araya se mostró “extrañado” por las declaraciones de Ramos, e hizo énfasis en que no está participando de la campaña ni tiene ninguna motivación para hacerlo.

“Me extraña que el candidato del partido me esté pidiendo algo que no tiene razón de ser. Yo ni aspiro ni he aspirado a una diputación; varios medios me preguntaron en el pasado y el propio día de la convención, cuando fui a votar, lo reafirmé frente a varios medios de prensa. Fui muy claro en decir que no aspiraba a una diputación”, indicó el también excandidato del PLN.