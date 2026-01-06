“Quedó una herida en la familia”, asegura Ramos luego de que PANI archivara investigación

El candidato presidencial del Partido Liberación Nacional (PLN), Álvaro Ramos, celebró que el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) cerrara la investigación que abrió contra él y su hija de 8 años, pero aseguró que el caso dejó una herida en su familia.

La reacción del economista llega horas después de que se confirmara que el PANI archivó el expediente que abrió apenas en diciembre anterior, luego de que se hiciera viral un video en el que su pequeña hija llamaba a “derrotar el mal” y calificaba al presidente Rodrigo Chaves de “dictador”.

“Mi esposa Cristi y yo tenemos una gran bendición en la casa. Dos niñas maravillosas, de gran corazón y muy inquietas. El mes pasado, la mayor, Mariana, dio un discurso espontáneo que incomodó al poder, y el poder reaccionó de la forma que todo padre más teme, tratando de callar a esa niña, tratando de intimidar a mi hija.

“No se vale, costarricense, no lo podemos permitir. Yo agradezco a todas las personas, miles, que se solidarizaron con Mariana y con nuestra familia en esas horas oscuras (...) Se cerró un expediente, pero quedó una herida en la familia, quedó una herida en Mariana. No es justo. Se sembró el miedo en miles de familias que ahora dicen, ‘nuestros hijos pueden opinar con libertad o no’”, aseveró Ramos.

El aspirante presidencial aseguró que no señala a los funcionarios del PANI que cumplieron con su trabajo, pero sí “a aquellos que creen que el poder se puede usar para perseguir o callar a la gente”.

“De verdad, no se vale, no es justo, no lo vamos a permitir más. Cuenten con mi compromiso absoluto que nuestro gobierno vamos a respetar, vamos a dialogar, vamos a dejar que la gente opine con total libertad, porque esto que nos pasó a nosotros no puede ocurrir nunca más, nunca más callar a un niño o niña, nunca más”, finalizó.