¿Qué son las “operaciones combinadas” que Costa Rica discutirá con Nicaragua este sábado?

El ministro de Seguridad, Mario Zamora, y el canciller Arnoldo André, irán este sábado a Peñas Blancas para sentarse junto a las autoridades nicaragüenses con el objetivo de fortalecer el combate contra la minoría ilegal en la frontera norte, específicamente en la zona de Crucitas y el cerro Las Conchuditas.

La reunión, que se coordinó a inicios de esta semana, tiene como fin solicitarle al gobierno del vecino país que endurezca los patrullajes en el río San Juan, un canal por el que, según las autoridades ticas, viajan miles de kilos de material que los coligalleros se roban de Costa Rica.

“La dinámica no es de operativos conjuntos, ya que implicaría, obviamente, que patrullásemos en el río San Juan, lo cual no es territorio costarricense. No son operaciones conjuntas, son operaciones combinadas. Nosotros las haremos en tierra, en territorio costarricense; ellos la harán en el río San Juan y en la ribera y territorio nicaragüense, eso es lo que pretendemos finiquitar y ordenar en esta reunión el día sábado”, indicó Zamora.

El jerarca explicó que una reciente visita a la zona de Crucitas permitió determinar que buena parte del oro que es extraído de territorio costarricense sale por el río San Juan, por lo que se le solicitará al Gobierno de Daniel Ortega que aumente el número y frecuencia de patrullajes en el río y la ribera nicaragüense.

Esa cita, según el ministro, se pactó para que fuera en territorio costarricense, pero se está a la espera de finiquitar ese detalle con la contraparte nica.

Zamora dijo a los diputados, semanas atrás, que tienen información de que una empresa china que fue concesionada para la extracción de oro en Nicaragua está comprando el material robado a Costa Rica.

Al jerarca se le preguntó, por lo tanto, qué expectativas tienen de esa reunión, en el entendido de que el negocio podría estar beneficiando al país del norte.

“Nosotros simplemente vamos a exponer la información que tenemos, tanto información oficial como información de inteligencia policial de lo que hemos observado en el lugar y por supuesto, corresponderá a las autoridades nicaragüenses tomar acciones en su territorio de acuerdo a su soberanía y legislación.