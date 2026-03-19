¿Qué pasó con la investigación contra la Defensora de los Habitantes?

Casi dos años después de que se anunciara una investigación contra la defensora de los habitantes, Angie Cruickshank, el Congreso sigue sin resolver el caso.



La denuncia, presentada desde el 19 de agosto de 2024 ante el Directorio Legislativo, obligó al Plenario a conformar una comisión especial para analizar los hechos y rendir un informe a los diputados.

Ese documento se entregó el 13 de setiembre de ese mismo año, y desde entonces, no ha habido ninguna novedad.

“Eso lo tiene la Asamblea Legislativa, no he recibido informes al respecto. Pasamos por el procedimiento que indicaba el reglamento, fuimos y presentamos las pruebas de descargo, nos indicaron que ya había una decisión de la comisión que revisó el caso y, al igual que ustedes, estamos esperando la respuesta”, dijo a este medio la propia Cruickshank.

Teletica.com conoce que el informe unánime de la comisión fue desestimar la investigación en contra de la defensora; pero, oficialmente, el caso se conocería hasta que el Directorio lo expusiera al Plenario, pues toda la discusión fue confidencial.

¿Qué pasó?

Luego de conocerse el informe, el tema perdió fuerza a lo interno del Congreso, por lo que es posible que el caso se archive.

La vicepresidenta de la Asamblea, Vanessa Castro, defendió que el expediente sigue ahí, pero que es difícil priorizarlo por encima de los muchos otros asuntos que debe ver el Directorio.

“Hay una agenda saturada y el trabajo se trata de ir acomodando los temas con prioridad, pero cuando usted ve una agenda legislativa en la que existen demasiados temas que son trascendentes de ver, que son 400 proyectos de ley, con 57 diputados presionando por esos proyectos, con visiones diferentes...

“Y todo eso sin contar informes de comisiones que llegan al Plenario, temas coyunturales como minutos de silencio, modificaciones de agenda, debates reglados... Todo se vuelve muy difícil de priorizar”, aseveró Castro.

La diputada insistió en que no es que esa investigación, o cualquier otro tema, no sea importante, pero defendió que el Directorio ha tratado de priorizar otras discusiones, como lo fue las jornadas 4/3 o Fonarroz.