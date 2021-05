“Que enseñen dónde está el chanchullo”, dice Alvarado sobre dudas en contratos de vacunas

El Presidente Carlos Alvarado reaccionó con molestia, este miércoles, a los cuestionamientos que el Gobierno y las autoridades de Salud siguen recibiendo por la compra de vacunas contra el COVID-19.



Específicamente, el mandatario hizo alusión a una publicación respaldada por diferentes sectores donde se exige al Gobierno dar a conocer los contratos con las casas farmacéuticas, así como permitir e impulsar las campañas de vacunación desde el sector privado.

“Se pide la publicación de un contrato que es hecho con la parte privada que es lo que nos permite tener acceso a las vacunas (…) Me llama la atención que uno de los firmantes que pide la publicación del contrato es la Unión de Cámaras y dentro de esta está la AmCham, y piden que se haga público un contrato entre privados, lo cual sería una violación, eso pondría en riesgo no solo las vacunas si no una demanda al Estado costarricense.