¿Qué dice el ministro de Trabajo sobre idea del Frente Amplio de reducir jornada laboral?

En el marco de la discusión del proyecto de jornadas excepcionales 4/3, una y otra vez, el Partido Frente Amplio (PFA) ha planteado que a nivel internacional, más bien, se ha abogado por reducir el tiempo de trabajo.

Consultado sobre ese argumento, en entrevista con Teletica.com, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Roy Thompson, reconoció que ese debate se ha dado fuera de las fronteras costarricenses.

"A mí me parece que la cantidad de horas que se van a trabajar es una discusión donde tiene que intervenir el sector privado, tiene que intervenir el sector de sindicatos, el sector político, pero no va directamente relacionado con las jornadas 4/3. "Me parece que el tema de seis horas u ocho horas es una discusión general de nuestro sistema laboral, así que a mí me parecería que deberíamos seguir adelante con el tema de las jornadas 4/3", indicó el jerarca.

Desde la perspectiva del titular, una eventual reducción de la jornada laboral debe discutirse fuera del debate de los turnos excepcionales.

Precisamente, esa iniciativa es una de las prioridades que la presidenta Laura Fernández ha encomendado a la Asamblea Legislativa, incluso desde antes de que tomara el poder, el 8 de mayo pasado.

De ahí que Thompson manifestara su total compromiso con el proyecto 24.290, que pretende introducir en el Código de Trabajo la posibilidad de jornadas laborales de 12 horas cuatro días a la semana en determinadas actividades, y que se discute desde el cuatrienio pasado, impulsado por la entonces diputada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Daniela Rojas.

Sin embargo, la integración anterior del Congreso suspendió la discusión del proyecto para que los actuales legisladores pudieran analizar el expediente, sobre el que pesan más de 2.500 mociones y sus respectivas reiteraciones.

"No contar en este momento con las jornadas 4/3 lo que produce es una debilidad de nuestro marco legal en la atracción de inversiones. Realmente es una necesidad para este país si queremos atraer trabajos bien remunerados de calidad. Y no solo eso, queremos atraer industrias que traigan empresas de diferentes sectores del mundo, de diferentes sectores médicos, de servicios, dispositivos médicos, equipamiento, tecnología. "Todo eso requiere una serie de ventajas que se reflejan directamente en la posibilidad de los trabajadores de trabajar en horarios que signifiquen menos traslado, que signifiquen mayor tiempo de descanso y continuo el tiempo de descanso, y que al mismo tiempo funcionen en horarios que atienden a empresas de otras, de otros horarios, tanto en Asia como en África como en Europa, parte de Estados Unidos. Requerimos que esos trabajadores puedan dar servicio a esas empresas", señaló Thompson

El jerarca aseguró que la nueva administración dará continuidad en su momento a la iniciativa de Rojas (actualmente está afuera de la agenda del Parlamento, de la que el Ejecutivo tiene control), en tanto que esta ya fue dictaminada. Sin embargo, reconoció que los pormenores legislativos corresponden a la fracción y el Ministerio de la Presidencia.

Asimismo, el titular sostuvo que el tema ya ha sido lo suficientemente socializado y que hay "un entendimiento general" de por qué el proyecto debe aprobarse. Por lo anterior es que el ministro espera que la iniciativa se vote afirmativamente "en las próximas semanas o meses".

En otro estado

Pero el planteamiento del Frente Amplio no ha sido únicamente en la discusión de 4/3.

El excandidato presidencial de esa agrupación, Ariel Robles, y quienes lo acompañaron en la bancada del pasado periodo constitucional, presentaron una iniciativa a la que se le asignó el expediente 24.965.

La iniciativa plantea una reforma al Código de Trabajo para establecer la jornada ordinaria efectiva en un máximo de siete horas en el día y cinco horas en la noche (ahora en ocho y seis, respectivamente), con la posibilidad de que estas se extiendan a nueve y siete horas, sin que se excedan las 40 horas semanales (actualmente 48 horas).

También contempla una jornada extraordinaria de hasta cuatro horas diarias, sin que esta, sumada a la ordinaria, sobrepase las 11 horas (ahora 12).

El último trámite registrado en el Sistema de Información Legislativa (SIL) arroja que, el 12 de agosto de 2025, el proyecto ingresó en el orden del día en la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Sociales, pero nunca se discutió.