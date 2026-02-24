Diputados tiran la toalla por proyecto de jornadas 4/3

El Plenario Legislativo aprobó este martes, por amplia mayoría, una moción para suspender la discusión del proyecto de jornadas extraordinarias 4/3 hasta el 30 de abril próximo, de manera que sea la futura Asamblea Legislativa la que analice la propuesta.

En una sorpresiva decisión, el Congreso dio luz verde al planteamiento de diferentes diputaciones para suspender la vía rápida que se le dio al expediente 24.290, que pretende introducir en la legislación laboral la posibilidad de jornadas laborales de 12 horas cuatro días a la semana.

“No renunciamos a la vía rápida, sino que la dejamos para que sea el siguiente Congreso el que retome el tema, pero abrimos un espacio para que todos los partidos podamos impulsar proyectos que hemos presentado en este cuatrienio”, resumió Fabricio Alvarado, uno de los proponentes.

La moción justificó esa posibilidad en el “paralelismo de las formas”, es decir, que lo que se hizo de una forma se puede deshacer de la misma forma.

“Resulta justificada la supensión del proyecto al ser que el expediente cuenta con un voluminoso número de mociones que requieren ser vistas y votadas por el Plenario en un horario prioritario a todo otro expediente, lo que impide que pueda ser votado en definitiva por la integración actual de este Parlamento.

“Resulta claro que será imposible para la actual conformación de este Parlmanento votar prontamente esta iniciativa, siendo que, en el mejor de los casos, terminaría conociéndolo como único expediente en el escaso tiempo que le resta a la actual Asamblea Legislativa”, reza la moción.

El Frente Amplio, principal opositor del proyecto y autor de buena parte de las cientos de mociones que tiene el expediente, calificó esa decisión como un “serio vicio de procedimiento” y aseguró que acudirán a la Sala Constitucional para señalar ese vicio y anular así su discusión.

“Aquí se inventaron un procedimiento, crearon un procedimiento”, dijo Jonathan Acuña antes de celebrar que, con esa moción, se acaba la amenaza del actual expediente.

Sin embargo, los defensores de las jornadas excepcionales insistieron en que lo único que hizo esta moción fue permitir que sea el próximo Congreso, con una mayoría oficialista, el que continúe con la discusión del proyecto.

“Lo que se hace de una forma se deshace de la misma forma: si con 38 votos decidimos que queríamos la vía rápida, con 38 votos decidimos que queremos suspender”, resumió Pilar Cisneros.

Con la decisión, el Plenario podrá seguir discutiendo otros proyectos legislativos por lo que resta del actual cuatrienio.

