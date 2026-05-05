"Pueblo", "oposición" y "patria": las palabras más usadas por Chaves en su último discurso

A todos les llega el momento. Ahora le tocó a Rodrigo Chaves.

El presidente de la República rindió este lunes su último discurso ante la Asamblea Legislativa, a cuatro días de dejar el cargo y ceder su banda a su sucesora, Laura Fernández.

Si hay algo que ha caracterizado al mandatario, son sus discursos más cercanos al ciudadano y un lenguaje más popular, con lo que ha logrado una mayor conexión y, de ahí, parte de la aprobación de la que goza por una mayoría de la población.

El último dirigido a la nación es un reflejo más de ello, según se desprende de un análisis realizado por Teletica.com.





La palabra que el gobernante más empleó en su discurso fue "pueblo", la cual repitió en 13 oportunidades. Pero también utilizó constantemente "ustedes" y "patria" (7 veces), "compatriotas" (5) y "representantes" (3).



Entre las palabras más repetidas también están otras que resultan relevantes en el contexto, como "oposición" (9), "cambio" (5), "historia" (5), "Congreso" (4), "institucionalidad" (4) y "poder" (3).

Las mismas son de especial relevancia si se considera que Chaves se caracterizó por sus constantes ataques a la Asamblea Legislativa y la Corte Suprema de Justicia; poderes a los que reiteradamente acusó de proteger intereses de una "vieja casta política" que él —sostiene— busca derrotar.

Pero esa narrativa dista considerablemente de las que siguieron los tres presidentes que le antecedieron, según la revisión hecha por este medio con el contador de palabras de la plataforma de visualización de datos, Flourish.

Del caso más próximo, el de Carlos Alvarado (2018-2022), se extrae una época completamente distinta.

"Pandemia" fue la tercera palabra más empleada (16) en su último mensaje a la ciudadanía. ¿Y cómo no iba a estar? Su administración implementó un estado de emergencia nacional por la propagación del COVID-19, que afectó al mundo entero entre 2020 y 2022.

De la mano con lo anterior, en ese discurso también sobresalieron "hospital", "salud", "humanos" y "población", pero también "finanzas" y "social", que fueron directamente impactados por medidas instauradas para mitigar el avance de la enfermedad, que cobró 9.799 vidas hasta 2023, de acuerdo con cifras del Ministerio de Salud.





En el caso de Luis Guillermo Solís (2014-2018), quien rompió el bipartidismo histórico de Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana, destacan palabras como "pasado", "historia", "logramos" o "primera".

Pero la más repetida tenía que ver con "desarrollo" (25). Y ahí es necesario recordar que este exmandatario inauguró, por ejemplo, la ampliación y remodelación del puente Alfredo González sobre el río Virilla en la Ruta 1, así como la carretera Cañas-Liberia. De ahí que sean constantes las veces en las que pronunció "proyectos" (15), "construcción" (12), "obras" (12), "inversión" e "infraestructura" (11).



En cambio, Chinchilla, la primera mujer en gobernar Costa Rica, tuvo un discurso orientado principalmente a logros en materia económica, como "crecimiento" (14), "economía" (13), "internacional" (13), "desarrollo" (11) y "obras" (10).

Más en el ámbito social, en el mensaje se habló de "atención" (16), "esfuerzos" (13), "medidas" (12), "cobertura" (11), "mujer" (11) y "acciones" (11).



En este punto es necesario recordar que, a inicios de esa administración, se implementó la Red Nacional de Cuido y de Desarrollo Infantil, con la que se busca ampliar y articular los servicios de atención infantil a menores de 7 años, de manera que las madres (especialmente, jefas de hogar) pudieran trabajar y estudiar.

Para este artículo se analizaron los discursos disponibles en las actas legislativas 02-2014, 02-2018 y 02-2022, así como el discurso leído este lunes por Chaves y compartido a la prensa por la Casa Presidencial.

De cada contador se excluyeron nombres, conceptos, artículos, preposiciones, pronombres, conectores, números y símbolos. La lista completa de palabras descartadas se aplicó por igual en los cuatro casos analizados.