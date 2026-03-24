Proyecto propone dar concesiones en zona marítimo terrestre

Personas y empresas que perdieron sus propiedades en la Zona Marítimo Terrestre por orden judicial podrían recuperar la posibilidad de utilizarlas, esto gracias a un proyecto de ley que avanza en la Asamblea Legislativa.



La iniciativa, impulsada por el diputado oficialista Daniel Vargas, propone otorgar concesiones especiales de hasta 20 años, las cuales serían administradas por las municipalidades en todo el país.



Según explicó el legislador, el objetivo es proteger a quienes construyeron viviendas o desarrollaron negocios en estas zonas pero que posteriormente perdieron sus títulos por resoluciones judiciales, debido a que las estaban invadiendo.



El proyecto ya fue dictaminado afirmativamente en la Comisión de Asuntos Turísticos, lo que le permite continuar su trámite en la corriente legislativa.



No obstante, especialistas advierten que la propuesta genera preocupación, ya que podría representar un retroceso en la protección de la Zona Marítimo Terrestre.



Ahora, el plan deberá ser discutido y votado en el Plenario, donde se definirá si avanza o no.

