Proyecto obliga a Hacienda a presentar un estudio anual de evasión fiscal

La fracción del Partido Frente Amplio presentó este jueves un proyecto de ley que obligaría al Ministerio de Hacienda a presentar un estudio anual sobre la evasión fiscal en Costa Rica.

La propuesta, que se tramita bajo el expediente 25.626, tiene un único artículo que defiende que la autoridad fiscal, en el último trimestre de cada año, deberá publicar un estudio de incumplimiento tributario que incluya la estimación de las brechas de, al menos, los impuestos de renta y valor agregado (IVA).

“Parece mentira, pero hoy no existe una información básica que sirva para elaborar los presupuestos, para saber con cuántos recursos contamos y para poder elaborar propuestas para combatir la elusión y la evasión fiscal”, precisó la diputada y subjefa frenteamplista María Eugenia Román.

La propuesta llega en medio de la promesa de Hacienda y el Gobierno de Laura Fernández por combatir la evasión y mejorar la recaudación fiscal, luego de que las cifras de recaudación cayeran de manera sostenida en los últimos años.

Román insistió en que las autoridades tienen la obligación de combatir la evasión y la elusión y dejar de lado “la visión recortista” que pretende cerrar el hueco fiscal a costa de la inversión en temas como educación, vivienda o salud.

El Frente Amplio cuestionó que el último estudio de este tipo en el país recoge datos de 2022, por lo que, en caso de aprobarse, deberá actualizar esas cifras a 2025.

Ese estudio de hace cuatro años estimó el incumplimiento tributario del IVA y renta en 2.6 billones de colones, lo que representa un 5,66% del Producto Interno Bruto en ese año.

“Desde 2023 no contamos con ningún estudio equivalente para conocer a ciencia exacta cuánto se está dejando de recaudar, y eso ha servido como excusa para recortar la inversión social.