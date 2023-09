Proyecto busca sacar a policías de congelamiento salarial que trajo la reforma fiscal

“Los oficiales apenas ganan para medio comer, perdón que lo diga así, pero entonces si tenemos salarios que no son dignos, salarios bajos, ¿cómo el oficial va a estar motivado por hacer su trabajo en las situaciones caóticas que hoy tienen que pasar?, donde sus delegaciones dan vergüenza, no tienen dónde dormir o duermen hacinados y tras de todas esas condiciones, todavía tienen salarios que no son competitivos y que ni siquiera les cubre el costo de la vida”, cuestionó.