Proyecto busca flexibilizar ley para intervenir parques nacionales en caso de derrumbes

El diputado Yonder Salas, de Nueva República, presentó un proyecto de ley que pretende modificar la Ley del Servicio de Parques Nacionales, que regula lo que se puede o no hacer dentro de dichas zonas protegidas.

Según el texto propuesto, el Consejo Asesor del Poder Ejecutivo en Política de Creación, Desarrollo y Conservación de Parques Nacionales podrá autorizar a la administración activa la remoción de tierra, piedras, arena, grava o materiales semejantes fuera del Parque Nacional en caso de desastre.

Además, el cambio le permite al mismo consejo autorizar la construcción de taludes, áreas de embalse, drenajes superficiales y subterráneos, obras de retención, infraestructura preventiva, entre otras, en caso de que las mismas sean “en resguardo de la vida humana”.

El legislador justifica la necesidad de presentar este proyecto de ley tras los constantes cierres que sufre la Ruta 32 durante la época lluviosa, en razón de los deslizamientos reiterados.

"Según datos de la Asociación Costarricense de Geotecnia, el tramo entre el Túnel Zurquí y el río Sucio [...] está clasificado como el trecho con mayor vulnerabilidad de sufrir deslizamientos o derrumbes, esto analizando todas las rutas nacionales del país. "Dicho organismo concluye que esta situación se da porque existen imposibilidades legales para intervenir la ruta y estabilizar los taludes, además que se carece de obras complementarias como infraestructura para el manejo de aguas en las coronas de los taludes, drenajes superficiales y subterráneos, estudios geológico-geotécnicos del corredor vial, obras de retención y reforzamiento de taludes", explica el proyecto.

La iniciativa agrega también un nuevo artículo a la Ley de Creación del Parque Nacional Braulio Carrillo para reforzar, de manera puntual, la aplicación de la ley en dicho espacio.

En 2024, el entonces ministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador, aseguró a Teletica.com que había descartado un proyecto para intervenir la ruta por los impedimentos legales que tiene el parque nacional para modificarlo.

"Si hacemos terraceo necesitamos dar en compensación como cinco veces el área que hubo que tocar y eso hay que irlo a buscar, comprarlo, expropiarlo y transferirlo al Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), y tiene que ser áreas adyacentes al parque para que el parque crezca para otro lado para compensar lo que intervenimos. Cuando nos dimos cuenta de eso, comenzamos a mirar con otros ojos esos túneles falsos que, aunque son más costosos, son una solución en definitiva”, explicó entonces ﻿Amador.



Sin embargo, el presidente de la República, Rodrigo Chaves, y el ministro de Ambiente, Franz Tattenbach, anunciaron durante una conferencia de prensa, el miércoles 3 de setiembre, que sí se puede intervenir la Ruta 32 sin cambiar la ley.

Según lo explicado por el jerarca de Ambiente, el marco jurídico actual le permite al estado intervenir el derecho de vía, el cual es de 25 metros a cada lado de la carretera, esto pese a que instituciones como la Asociación Costarricense de Carreteras han reiterado que los problemas de la vía están más allá de lo que abarca la vía y es necesario ir más allá para una solución definitiva.

No es el primer anuncio del Ejecutivo con miras a intervenir el problemático tramo vial: en febrero de este año, el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) anunció que durante este año se hará un estudio con tecnología láser mediante sobrevuelos para detectar las zonas más vulnerables y poder trabajar en su corrección en el último trimestre de este año.

La iniciativa del legislador apenas inicia su camino legislativo y le espera una larga etapa para convertirse en ley de la República.