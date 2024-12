Proponen que trabajadores afectados por desastres naturales tengan permiso remunerado

Las personas trabajadoras que se vean afectadas por un desastre natural gozarían de una licencia remunerada durante al menos dos días.

Así lo propone el expediente 24.745, presentado esta semana por la diputada de Liberación Nacional, Sonia Rojas.

La iniciativa reforma el Código Laboral para corregir lo que la legisladora califica como un vacío en la ley: la imposibilidad de justificar la ausencia laboral por situaciones como no poder llegar al lugar de trabajo por culpa de un desastre natural.

“Este proyecto nace de la realidad que viven muchos trabajadores cuando, por razones de desastres naturales, no pueden llegar a los centros de trabajo, y lo digo como alguien que lo ha vivido personalmente, como docente. En las zonas rurales se sufre mucho cuando hay desastres por deslizamientos, hundimientos o porque no hay puentes para pasar.

“Los trabajadores de la Educación no pueden acceder a los centros educativos y no hay una manera de justificar el porqué no llegan, porque se necesita entregar un documento al jefe inmediato que diga por qué no puede presentarse al centro educativo y la única manera, actualmente, es acudir al área de salud e indicar algún tipo de enfermedad que tenga, aunque no la tenga, para conseguir esa justificación”, explicó Rojas.