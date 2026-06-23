Proponen nueva condonación de marchamos

El diputado de Liberación Nacional, Mangell Mc Lean, presentó a la corriente legislativa un nuevo intento por condonar los miles de marchamos que siguen al cobro.

Igual que en las discusiones anteriores, la condición para los propietarios que quisieran optar por ese beneficio sería pagar el derecho de circulación de 2027, cuyo plazo venció el 1. ° de enero anterior.

Con ese pago, quedarían por saldados los demás pendientes.

“El objetivo principal que pretende este proyecto de ley es liberar a los ciudadanos, pequeños productores y empresarios de cargas financieras que en muchos casos resultan imposibles de saldar.

“Sin embargo, la iniciativa también representa una estrategia fiscal inteligente. Al incentivar el pago del período vigente, el Estado transformará deudas históricamente incobrables en recaudación efectiva e inmediata, dotando al Ministerio de Hacienda de mayores recursos para atender las prioridades del país”, defiende la propuesta.

Mc Lean insistió en que esa condonación, además de brindar un alivio económico a miles de familias, facilitaría también la transición hacia el nuevo marchamo digital, que entrará en vigencia a partir del próximo año.

“La condonación de estas obligaciones no debe verse simplemente como una exención, sino como una medida responsable, estratégica y justa. Al aliviar el bolsillo de los costarricenses, fomentamos la reactivación económica desde la base y preparamos el terreno para la modernización tecnológica de nuestro parque vehicular", destacó el limonense.

Además, la ley establece que el Ministerio de Hacienda deberá ejecutar una campaña de comunicación masiva para asegurar que toda la población conozca de esa posibilidad.

Además de condonar cualquier pendiente anterior al 2027, la propuesta también autoriza al Registro Nacional a desinscribir de oficio vehículos que acumulen 10 o más períodos adeudados, previo aviso a los titulares.

La propuesta excluye de ese beneficio a vehículos de altos funcionarios públicos, sus cónyuges o sociedades en las que participen.

La condonación tampoco aplicará para embarcaciones o aeronaves.

Para aprobarse, la iniciativa necesitará de los votos del oficialismo, una tarea difícil si se toma en cuenta que el Ejecutivo ha estado en contra de cualquier propuesta de condonar o reducir los marchamos.