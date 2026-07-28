Proponen dos años más para magistrados suplentes si Congreso no decide sobre su reelección

El diputado del Frente Amplio, Antonio Trejos, presentó este martes un proyecto de ley que permitiría prorrogar por dos años el nombramiento de los magistrados suplentes sobre los que la Asamblea Legislativa no tome una decisión.

La propuesta, que se discutirá bajo el expediente 25.677, reforma el artículo 62 de la Ley Orgánica del Poder Judicial para introducir esa regla excepcional que, según Trejos, garantiza la continuidad funcional de las diferentes salas del Poder Judicial.

“Esta reforma protege a quienes exigen justicia. La ciudadanía no debe sufrir atrasos en la administración de justicia por un vacío legal, un conflicto político o por la demora en un nombramiento. La Asamblea mantiene plenamente su competencia constitucional si logra acuerdos, pero mientras esa decisión se produce, el servicio público de justicia debe continuar”, dijo el legislador.

La reforma, añade el diputado, llenaría el vacío existente en la integración de las diferentes salas de la Corte Suprema ante acusaciones, inhibiciones, incapacidades, vacancias y otras situaciones que requieran la participación de magistraturas suplentes para poder sesionar.

La propuesta aclara, además, que no se trata de una reelección automática de esos magistrados ni tampoco se modifica la competencia constitucional de la Asamblea Legislativa para realizar los nombramientos.

"La continuidad propuesta opera únicamente de manera excepcional y transitoria, hasta que la persona designada tome posesión del cargo. La propuesta busca fortalecer principios esenciales del Estado Social y Democrático de Derecho, como la independencia judicial, la tutela judicial efectiva, la seguridad jurídica, el principio de juez natural y la continuidad del servicio público de justicia", aclaró el Frente Amplio.

El proyecto llega en momentos en que el Congreso, de mayoría oficialista, mantiene bloqueada la elección de nueve magistrados suplentes en la Sala Constitucional, lo que ha provocado que decenas de expedientes se acumulen sin poder ser resueltos por los magistrados titulares.