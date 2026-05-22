Proponen castigar con hasta seis años de cárcel las apuestas y loterías ilegales

La diputada oficialista y expresidenta de la Junta de Protección Social (JPS), Esmeralda Britton, presentó un proyecto de ley que castigaría con hasta seis años de prisión a quien organice, financie o administre apuestas o loterías ilegales.

La propuesta, que se tramitará bajo el expediente 25.600, propone reformar el Código Penal para agregar un artículo 249 bis que persiga “a quien, sin título habilitante vigente y con el fin de obtener un beneficio económico propio o para terceros, organice, administre, comercialice o financie loterías preimpresas o electrónicas, apuestas, apuestas deportivas, videoloterías o juegos de azar en cualquiera de sus modalidades”.

Esas conductas se castigarían con penas de entre dos y seis años de cárcel.

“No podemos permitir que el crimen organizado y las plataformas ilegales sigan aprovechándose de un vacío legal mientras miles de personas dependen de estos fondos para recibir atención y oportunidades”, dijo Britton.

Según la legisladora, la iniciativa busca adaptar la institución a la era digital para “combatir las plataformas ilegales y blindar los recursos que sostienen a más de 440 organizaciones sociales en todo el país”.

Además de ese castigo propuesto, la iniciativa establece mecanismos de monitoreo y supervisión, geobloqueo efectivo para plataformas no autorizadas, verificaciones estrictas de identificación y medidas contra el lavado de dinero.

Britton insistió en que actualmente el 53% del mercado costarricense de loterías y apuestas son ilegales, lo que representa alrededor de ₡297 mil millones anuales que dejan de ingresar a programas sociales dirigidos a adultos mayores, personas con discapacidad y proyectos de salud.

