Presidente del PLN pide al partido renunciar a 66% de su deuda política

El presidente del Partido Liberación Nacional (PLN), Ricardo Sancho, pidió al directorio político verdiblanco renunciar a alrededor del 66% de la deuda política a la que tendrá derecho tras la elección presidencial de febrero anterior.

En un comunicado de prensa, Sancho aseguró este martes que el modelo de financiamiento estatal de las campañas políticas “necesita un giro urgente y definitivo”.

“En tiempos donde los hogares costarricenses enfrentan estrechez económica, resulta inaceptable que los partidos políticos se aferren a montos desmesurados provenientes de las arcas del Estado”, aseveró.

Como ejemplo, Sancho aseguró que otras agrupaciones, como el caso del oficialista Pueblo Soberano, renunciaron a millonarias cifras de su deuda.

“El PLN ha determinado que su deber no es solo igualar este tipo de gestos temporales, sino liderar una solución estructural y permanente”, dijo.

Por esto, Sancho planteó esa renuncia al directorio político y también solicitó a la futura bancada verdiblanca que presente un proyecto de ley para rebajar el porcentaje de la deuda política de manera permanente.

“La política es servicio, no un botín. Los recursos públicos deben utilizarse para generar bienestar y oportunidades para la ciudadanía, no para enriquecer estructuras partidarias”, finalizó

La posición de Sancho deberá ser analizada por el resto del partido, pues es sabido que existen diferencias entre la presidencia y el grupo que lidera el excandidato Álvaro Ramos, que precisamente impulsa un cambio en la integración de la cúpula verdiblanca.