Presidente del PLN pide a sus futuros diputados renunciar a gasolina pagada con fondos públicos

El presidente del Partido Liberación Nacional (PLN), Ricardo Sancho, pedirá a sus futuros diputados renunciar a la gasolina que otorga la Asamblea Legislativa y a cualquier otro recurso para viajes pagado con recursos públicos.

Se trata de un “compromiso ético” que, según Sancho, es necesario no solo para proteger el erario, sino además para mejorar la labor legislativa de cara a la ciudadanía.

“Me parece que en esa línea de una nueva Liberación debe haber congruencia con una nueva moral dentro de la Asamblea Legislativa. En estos momentos las dietas representan alrededor de ₡3 millones para los diputados, más un rubro de gastos de representación de ₡1 millón; o sea, estamos hablando de unos ₡4 millones que reciben los señores diputados.

“Estamos hablando de renunciar a los 500 litros de gasolina que tiene cada diputado por mes y que representan alrededor de ₡400 mil colones, que son cerca de ₡1.000 millones en el presupuesto de la Asamblea Legislativa en los cuatro años. ¿Se imagina la cantidad de viviendas de interés social que se puede construir con eso? ¿O la cantidad de policías que se pueden contratar?”, cuestionó Sancho.

El jerarca aseguró que intentará que esa propuesta quede plasmada en los estatutos del partido, pero que en virtud de que los candidatos a diputados se elegirán el próximo 13 de setiembre, la idea inmediata será que todos los candidatos firmen un compromiso moral antes de esa elección.

“No solo es la gasolina, es además un compromiso a no utilizar los vehículos de la Asamblea Legislativa ni cualquier otro recurso público para los viajes de los diputados, porque para eso ya tienen un millón de colones en representación.

“Me parece que esta congruencia del partido es una señal muy clara de que la Asamblea Legislativa puede cambiar y puede dedicarse a su trabajo y no continuar con esa línea de gastos”, dijo.

Pero, ¿alcanzará con solo un compromiso ético?

“Yo creo que nadie tendría cara para aceptar esos rubros y firmar un compromiso y luego no cumplir”, finalizó.

Sancho aseguró que en las próximas horas discutirá esa propuesta con los demás miembros del comité ejecutivo nacional y también con el candidato presidencial, Álvaro Ramos, en busca de que la propuesta se convierta en una realidad de cara al venidero Congreso.